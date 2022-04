Sono stati in tutto 15.559 i visitatori paganti che hanno scelto la Reggia di Venaria con le sue mostre, i Giardini e il Castello della Mandria per il Ponte di Pasqua, con il sold out parziale delle prenotazioni online già durante le mattinate. Turisti provenienti da tutta Italia, Sud compreso, e dalla Lombardia e dal Triveneto in particolare, con presenze anche dall’estero, circa il 10% dell’afflusso. Nel 2019 i visitatori erano stati 13.277, ma allora le mostre in corso erano 6, oltre alla Reggia, Giardini e Castello della Mandria. Il picco di turisti si è registrato nella giornata di Pasquetta, con 5.090 visitatori quando, oltre alle mostre in corso Dalle piazze alle Corti e Foto in Gioco!, il pubblico ha potuto anche divertirsi assistendo alle performance artistiche del ricco programma di eventi dedicato al tema del “gioco”. “Nel corso del 2022 la Reggia di Venaria festeggia i suoi primi 15 anni di apertura al pubblico, e i dati positivi di questo Ponte di Pasqua segnano l’inizio di una ripartenza a cui dobbiamo dare slancio e continuità nel lungo termine, nell’ottica di una progettualità che riguarda il sistema dei beni culturali di tutto il territorio, puntando in prospettiva anche e soprattutto sul turismo di ambito internazionale”, commenta il presidente del Consorzio delle Residenze Reali, Michele Briamonte. “Si tratta di numeri significativi che testimoniano il desiderio da parte delle persone di tornare a dedicarsi allo ‘svago culturale’, e che attestano al tempo stesso l’apprezzamento delle proposte del nostro nuovo palinsesto di mostre ed eventi dedicato al ‘gioco’ – aggiunge il direttore generale Guido Curto -. Il programma continuerà in crescendo per tutta la stagione, proseguendo già con il prossimo ponte imminente del 25 aprile”.

