VENARIA REALE. E’ quasi certamente un mozzicone di sigaretta, lanciato ancora acceso da un passante incivile, la causa che ha portato all’incendio di una campana per la raccolta differenziata della plastica, in via Leonardo da Vinci, all’altezza dell’incrocio con via Picco, nella serata di domenica a Venaria.

L’allarme è scattato poco dopo le 21, nel rione Salvo d’Acquisto, a pochi passi da piazza Nenni e da viale Buridani.