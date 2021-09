Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Giuseppe “Pex” Arlotta non è più un consigliere comunale della Reale. L’esponente della civica “Venaria Riparte”, la lista del sindaco Fabio Giulivi, ha rassegnato le dimissioni. E lo ha fatto in modo differente rispetto ad altri consiglieri in passato. In ultimo Sandro Torchia, della Lega. Ovvero durante il suo ultimo consiglio comunale, andato in scena in presenza, in sala consiliare, lo scorso 8 settembre.