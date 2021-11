VENARIA REALE. In riferimento all’articolo “VENARIA REALE. Coppia di fidanzati nei guai per droga”, pubblicato sul nostro quotidiano online in data 18 novembre, in cui si riferisce di tre arresti con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti – “[…] secondo quanto ricostruito dai militari coordinati dal capitano Silvio Cau, i tre avevano acquistato un terreno in quel di Fiano per coltivare fiori per la “preparazione di farmaci galenici, per la terapia del dolore”.

Ma quei fiori, in realtà, erano piante di marijuana […]”, con una nota degli avvocati Marco Cavallini e Simona Ambrosano si precisa che “non si tratta di marijuana né di fiori terapeutici ma di canapa sativa la cui coltivazione è consentita e normativamente regolamentata… nessuno dei soggetti, nello specifico, ha precedenti penali… nessuno dei soggetti ha mai parlato di preparazione di famaci galenici”.

