VENARIA REALE. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Venaria Reale mirate a dare un nome e un volto agli autori del raid vandalico contro la sede del circolo “Madri Costituenti” del Pd di Venaria della settimana scorsa.

Non è escluso si possa trattare di un tentativo di furto non andato a buon fine. Intanto, il circolo “Madri Costituenti” di via Palestro fa quadrato dopo quanto accaduto.