VENARIA REALE. Il Museo Nazionale del Cinema e la Città di Venaria Reale presentano una mostra fotografica che è l’omaggio ad Angelo Frontoni, il grande reporter italiano noto come “il fotografo delle dive”, tra le quali Sophia Loren, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Alain Delon, Brigitte Bardot, Jane Fonda.

Tra gli anni ’50 e gli anni ’90 dello scorso secolo, Frontoni è stato uno dei principali protagonisti dell’epoca d’oro del cinema italiano. Un racconto dei tanti set e dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano, che si amalgamano ai protagonisti dei film, registi, direttori della fotografia, cineoperatori, sceneggiatori e produttori, comparse, costumisti e parrucchieri, sarte e macchinisti.

La mostra fotografica diffusa “Angelo Frontoni: sul set”, resterà a Venaria Reale fino al 21 novembre di quest’anno con un ciclo di tre conferenze dedicato ai mestieri del mondo cinematografico, un’occasione per conoscere il settore attraverso il racconto dell’esperienza di professionisti. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Civica “Tancredi Milone” in via Verdi 18 e sono moderati dal critico cinematografico e direttore artistico Stefano della Casa.

Le opere fotografiche si trovano lungo via Mensa e viale Buridani, coinvolgendo ben tre piazze (Vittorio Veneto, Annunziata e Repubblica), in una mostra diffusa in cui le 47 fotografie in bianco e nero, esposte nel 2005 alla Mole Antonelliana, raccontano cinquant’anni di cinema italiano, attraverso l’occhio privilegiato della macchina fotografica di Frontoni.

Per completare l’esposizione, ad alcune fotografie è abbinato un QR Code con un link diretto ad una sequenza del film. Per ulteriori informazioni sulla mostra: www.comune.venariareale.to.it e www.museocinema.it.

Il calendario degli incontri

Venerdì 5 novembre alle ore 18.30 “Il mestiere di location manager” con Federico Fusco: abbinare i luoghi della sceneggiatura con location reali, la logistica e la conoscenza di un territorio.

Venerdì 12 novembre alle ore 18.30 “I costumi e la scenografia” con Elisabetta Ajani: l’illusione del cinema, ricreare un’epoca all’interno del set.

Venerdì 19 novembre dalle 18:30 “La produzione cinematografica con Federico Mazzola”: la macchina del “fare cinema”, la costruzione e la gestione delle voci di spesa di un film Al termine, proiezione del film di Davide Ferrario “Dopo Mezzanotte”.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.

