VENARIA REALE. Si chiama Giuseppe Neri. Per tutti è Pino. E’ un meccanico di 65 anni residente a Venaria. Fino a qualche tempo fa, la sua vita era piuttosto tranquilla e normale: lavoro, casa, famiglia.

Fino a quando non ha ricevuto una chiamata e poi una convocazione in tribunale. Querelato. Da chi? Da Matteo Salvini in persona. Sì, il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno si era sentito offeso da un tweet scritto da Pino Neri. Nello specifico, Salvini era stato accostato all’ex terrorista Cesare Battisti. E’ il 2019.