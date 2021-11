VENARIA REALE – Nonostante il tempo non sia stato clemente e abbia portato i volontari dell’Avis a stravolgere completamente il programma, è stato un successo la “Castagnata” di lunedì 1 novembre. A fine pomeriggio, infatti, nelle casse avisine sono entrati 1.400 euro. Ovvero il provento della vendita delle caldarroste e anche dei calendari 2022 e che in questi giorni sono in distribuzione, previa offerta.

Il pomeriggio di festa, invece che essere in piazza Pettiti, è stato “dirottato” nella sede dell’Avis di viale Buridani 23, dove era anche possibile vedere una [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)