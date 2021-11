VENARIA REALE. Il sottopasso di via Motrassino, una porzione di corso Papa Giovanni XXIII, corso Garibaldi, il parcheggio di via Rossini angolo via Zanellato.

Sono questi i primi interventi conclusi nel grande piano di lavori pubblici che caratterizzerà il periodo tra novembre e dicembre a Venaria.

Il piano da 800mila euro riguarderà anche via Carducci, il tratto iniziale di via Druento, via Grassi, viale Buridani (nel tratto da corso Matteotti a via Leonardo da Vinci), via Boglione, corso Machiavelli fino alla rotatoria di via Guarini, corso Garibaldi nella zona vicina al cimitero di Altessano. Saranno rifatte [...]