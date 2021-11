VENARIA REALE – E’ durata un anno l’avventura da assessore per Marco Scavone. Il 48enne impresario edile, esponente della Lega, ha deciso di rassegnare le dimissioni per motivi di carattere lavorativo.

“Prima di essere un politico sono un padre di famiglia e di fronte ad un’importante occasione professionale non potevo rinunciare e per questo devo dimettermi poichè mi avrebbe tolto troppo tempo non riuscendo a gestire il doppio ruolo. Non smetto di fare politica, rimane la mia grande passione e continuerò ad impegnarmi nella Lega sempre nell’ottica di migliorare la nostra amata Venaria“, ha commentato, [...]