La Reggia di Venaria presenta “Play. Videogame, arte e oltre”, una mostra che indaga i videogiochi come “decima forma d’arte” praticata da 3 miliardi di persone nel mondo, riconoscendone i profondi impatti nella società contemporanea. Nell’anno dedicato al tema del “gioco”, la Reggia ha scelto di raccontare i videogiochi in quanto rilevante comparto creativo dove nascono idee e visioni, una meta forma d’arte in cui architettura, pittura, scultura, musica, arti performative, poesia, cinema, fumetto convivono dando vita a stratificati mondi collettivi. La mostra è visitabile nelle Sale delle Arti della Reggia da domani, 22 luglio, al 15 gennaio 2023. A partire da domani inoltre La Venaria Reale inaugura le Sere d’Estate alla Reggia, le aperture serali in cui è possibile visitare la Reggia, le mostre e i Giardini – animati da spettacoli di musica e danza – fino alle 22.30, ogni venerdì e sabato dal 22 luglio fino a domenica 14 agosto incluso. Durante le aperture serali il pubblico può vivere l’esperienza del “Venaria Light Show – Il Grande Gioco”, un videogioco “reale” di interazione e cooperazione creativa appositamente realizzato per la Reggia, come prosecuzione ideale della mostra.

