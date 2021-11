VENARIA REALE. Cinquanta anni e non sentirli. E’ con questo spirito che i coscritti della leva 1971 si sono radunati qualche sera fa al ristorante Lucio d’la Venaria per festeggiare questo importante traguardo. Amici di vecchia data, tutti nati nella Reale anche se alcuni dei quali ora vivono da altre parti, hanno deciso di passare insieme una serata per ricordare la loro gioventù, tanti aneddoti, passando qualche ora in assoluta spensieratezza.

Un raduno, come spiegano loro stessi, nato quasi per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.