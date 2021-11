VENARIA REALE. Il vecchio “Bar Venaria” era il ritrovo dei tanti motociclisti venariesi che attendevano con ansia la domenica per fare un giro in moto in ogni parte del Piemonte, o della Liguria, quando la stagione lo permetteva.

E tra loro c’era anche Antonino Di Gangi, per tutti “Nino”, morto sabato a soli 63 anni dopo aver battagliato a lungo con la malattia.

Stimato carrozziere, aveva l’officina in via Cavallo, dentro al comprensorio delle ex Snia, aperta dopo aver giocato per anni in gioventù a calcio tra le fila del Venaria, quando ancora [...]