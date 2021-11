VENARIA REALE. Nell’ambito della rassegna “L’arte e gli artisti del territorio”, organizzata dalla Pro Loco di Altessano e Venaria e con il patrocinio della Città di Venaria, giovedì 4 novembre, alle 15, aprirà la mostra “Instabilità, mutamento, metamorfosi”.

La mostra si terrà nella sala espositiva comunale di via Andrea Mensa 34 e sarà visitabile fino al 14 novembre. Gli orari saranno i seguenti: 10-12.30 e 15-18. Per accedere, sarà obbligatorio il “green pass”. Per informazioni: 333-1457216; 340-6007858; 339-3885901.

