VENARIA REALE. Dal cuore della Reggia di Venaria Paolo Conte sarà protagonista – in esclusiva su ITsART il 30 settembre alle ore 21 – di “Paolo Conte. Live at Venaria reale”, un concerto in cui il suo charme e l’inconfondibile timbro vocale saranno accompagnati da un ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali.

Lo spettacolo restituisce le suggestioni dei brani più amati del cantautore – Hemingway, Sotto le stelle del jazz, Come Di, Alle prese con una verde milonga, Aguaplano, Max, Gioco d’azzardo, Dancing, Madeleine, Genova per noi, Via con me, Reveries, Gli impermeabili, Le chic et le charme, in cui sfilano amori finiti, nostalgia e atmosfere esotiche.

Paolo Conte è accompagnato da: Nunzio Barbieri (Chitarre), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto), Claudio Chiara (Sax Contralto, Flauto, Fisarmonica, Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba), Luca Enipeo (Chitarre), Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Sax Baritono, Piano, Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Pierre Steve Jino Touche (Contrabbasso), Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Flauto, Clarinetto). I biglietti sono acquistabili su ITsART.

