VENARIA REALE. Elisa Costantino ha 22 anni. Una ragazza determinata, che ha sempre avuto ben chiaro il suo traguardo. E qualche giorno fa è riuscita nel suo intento, laureandosi in Scienze Politiche e Sociali, all’Università degli Studi di Torino, con una tesi molto particolare e complessa dal titolo “Il progetto di vita indipendente. Un’etnografia, di una politica Socio assistenziale”. Dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, che la disabilità non è un ostacolo, non è un blocco, non è una condizione che affossa i sogni o i desideri di una [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.