VENARIA REALE. Forse un miglior inizio d’anno, per la scuola venariese, non si poteva auspicare. Oltre al rientro in classe, che vale per tutti gli studenti, lo storico Liceo Juvarra (scientifico ordinamento, scientifico scienze applicate e linguistico), raddoppia.

Alla sede principale di via Buozzi 16 si aggiungono le classi all’ultimo piano della scuola media statale Michele Lessona, in Largo Garibaldi. Una soluzione che ha messo d’accordo gli attori [...]