A 54 anni dalla fondazione, per il Coro, che vede come presidente Luigi Alliana, c’è una “incredibile emozione ed una incredibile attesa – commenta Alliana – Noi siamo abituati a stare in mezzo alle persone. A rallegrare eventi con i nostri cori, che sono un modo per portare avanti la tradizione popolare. Tutto questo è mancato.

E’ stato un anno particolarmente difficile, lungo e duro. Le chiusure non hanno permesso di vederci, di viverci, di ridere, scherzare e provare. Ora, si spera, tutto sta tornando ad una lenta normalità e noi del Coro vorremmo tornare ad essere parte della comunità di Venaria, tornando alle abitudini di un tempo, anche se non tutto sarà come prima. Ma giovedì sera daremo tutto il meglio di noi stessi, con tutte e due le formazioni. Come ai bei tempi”.

E continueranno ad essere diretti dall’inesauribile maestro Giovanni Piscitelli.

Attualmente, le due formazioni contano 25 coristi l’una: “Qualche defezione c’è stata. Molte sono persone anziane e questo Covid fa paura. Ma lo zoccolo duro è rimasto. Anche se non è più con noi Armando Piscitelli, che proprio di Covid è morto nel 2020, lasciando tutti noi più soli”, continua Alliana che rilancia l’appello per nuovi coristi: “Chiunque abbia voglia di provare, può venire a trovarci. Noi lo accoglieremo a braccia aperte, indipendentemente se vorrà poi proseguire o meno. E’ una esperienza molto interessante, che permette di fare nuove conoscenze, nuove amicizie, di visitare cittadine italiane ed estere grazie al canto”. E l’appello è rivolto anche alle donne, che da tempo hanno dato vita ad una corale femminile. Per chi volesse provare, la sede è in via Amati 25.