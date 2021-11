VENARIA REALE. Il comune intitola la sala giunta a Fabio Artesi, Il fotografo stroncato dal covid a 56 anni

VENARIA REALE. Il Comune di Venaria Reale intitola la sala giunta del municipio ad un concittadino morto di Covid, il fotografo e giornalista Fabio Artesi. Lo ha stabilito il Consiglio comunale approvando all’unanimità la proposta del sindaco Fabio Giulivi.

Artesi è stato stroncato dalla malattia a 56 anni. “Un ricordo permanente di un uomo, un professionista, un padre di famiglia morto così giovane per via di una malattia che stiamo provando in ogni modo a combattere, con precauzioni e l’uso fondamentale del vaccino”, ha sottolineato il sindaco Giulivi.

