L’ex Omni di via Nazario Sauro 18 a Venaria per anni è stata la sede dell’Unitre e della Croce Verde cittadina. Ma, negli anni, è stata anche la sede delle Politiche Sociali comunali. A breve, entro il 2023, il Centro per l’Impiego della Reale traslocherà dall’attuale sede di via Leonardo da Vinci 50, all’interno del polo commerciale “I Portici”, alla restaurata ex Omni. Un piano di riqualificazione da 1.5 milioni di euro, [...]



