Grazie a Piemonte dal Vivo, il nuovo spettacolo Paradiso XXXIII con Elio Germano e Teho Teardo arriva in prima regionale in Piemonte a Venaria il 29 e 30 ottobre, dopo le date in Emilia Romagna e Toscana, per poi concludere la tournée al Teatro Franco Parenti di Milano.

Lo spettacolo è una nuova produzione firmata da Infinito Produzioni, con Ravenna Festival, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Franco Parenti, Teatro Abbado di Ferrara, Teatro Galli di Rimini e vedrà il debutto in prima nazionale l’11 ottobre proprio al Ravenna Festival.

Dante Alighieri, nel XXXIII canto del Paradiso, si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, prova a raccontare l’irraccontabile.

Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Elio Germano e Teho Teardo sono la voce e la musica per raccontare la bellezza e avvicinarsi al mistero, mostrando quello che non si potrà mai descrivere logicamente.

Il XXXIII canto verrà attraversato parola per parola, accompagnato dalla musica dal vivo con strumenti di tutte le epoche e giochi sonori.

Ogni parola del testo è accompagnata a sua volta dalle immagini e dagli effetti speciali di Simone Ferrari e Lulu Helbæk. Grazie alla loro esperienza, accadrà qualcosa di magico e meraviglioso, qualcosa di inspiegabile, fatto di riflessi e di luci, trascendendo qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca.

I biglietti sono in vendita online sul sito di Vivaticket e al Teatro della Concordia in corso Puccini a Venaria (apertura: dal lunedì al venerdì 9.30/13.00 e 14.30/16.30).

INTERO € 23,00 (+ € 2 diritti prevendita)

RIDOTTO* € 21,00 (+ € 2 diritti prevendita)

* Per residenti in Venaria Reale - residenti nei comuni che aderiscono al patto territoriale zona ovest di Torino (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, San Gillio, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio e Villarbasse) - under 16 – over 60 – studenti universitari fino a 26 anni – possessori tessera musei – possessori tessera Arci – possessori tessera UNITRE - gruppi formati da almeno 10 persone.