VENARIA REALE.Il decollo definitivo o la loro fine, una volta per tutte? Per i Comitati di Quartiere la “dead line” è davvero dietro l’angolo. Lunedì in consiglio comunale è stato votato e approvato il nuovo regolamento.

Tra le novità il ritorno alla suddivisione originale dei quartieri, ovvero “Centro Storico”, “Altessano”, “Rigola”, “Gallo-Praile” e “Salvo d’Acquisto”.

Nella riforma voluta dai