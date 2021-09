Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Andrea Scoppetta, 44 anni, napoletano del rione Sanità, è il vincitore di “Fiabe d’Artista”, il bando per illustratori e illustratrici indetto da Fondazione Via Maestra e promosso dalla Città di Venaria Reale in collaborazione con la stessa Fondazione, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, l’associazione Kallipolis e la biblioteca civica “Tancredi Milone”.