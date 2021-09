Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Torna l’appuntamento con la “Festa dei Lettori”, in programma dal 28 settembre al 3 ottobre a Venaria. Un evento organizzato dalla Biblioteca civica Tancredi Milone e con il patrocinio della Città di Venaria e il supporto della Pro Loco di Altessano e Venaria.

L’iniziativa è nata con l’intento di festeggiare la lettura e i lettori, portando i libri allo scoperto, nelle piazze e per le strade, tra le vetrine dei negozi, nei cortili, nei giardini pubblici.

Martedì 28 settembre, alle 17.30, in biblioteca, premiazione del lettore più assiduo della Biblioteca Civica: al vincitore saranno consegnati gli attestati e una selezione di romanzi in cerca di lettore.

Alle 21, sempre in biblioteca, “Paola Cereda e l’impareggiabilità della lettura: vedere solo con la mente”. Davide Ruffinengo dialoga con la scrittrice Paola Cereda, con letture teatrali a cura di Corrado Rubino.

Venerdì 1 ottobre, alle 21, in biblioteca, “Venaria Reale: la storia, il territorio e la sua gente”. Una rassegna delle ultime pubblicazioni a cura della Pro Loco.

Sabato 2 ottobre, alle 11, “Festa dei Nuovi Nati”, con consegna ai nuovi nati 2020-2021 di un libro. Alle 17, Enrico Pandiani presenta “Lontano da casa”. Dialoga con l’autore Antonella Menzio.

Domenica 3 ottobre, per tutto il giorno, distribuzione gratuita di libri a cura della Pro Loco davanti alla propria sede, in via Mensa 34.

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione: i posti sono limitati. Tutti gli eventi (a eccezione della distribuzione gratuita di libri a cura del Gruppo Pro Loco) si svolgeranno con obbligo di mostrare il green pass e di indossare la mascherina.

