VENARIA REALE. L’accensione delle luci e la proiezione della fiaba “Immaginaria: apri gli occhi e sogna”, nella serata dell’Immacolata, sulle facciate della Reggia, dell’ex ospedale e della scuola De Amicis hanno dato ufficialmente avvio al Natale di Venaria.

Un Natale ricco di iniziative – le potete leggere nello speciale Natale presente in questo numero del nostro settimanale – ma anche di tanti cervi illuminati, presenti in tutti i quartieri, oltre alle nuove illuminazioni presenti anche in via Mensa, viale Buridani, corso Garibaldi e corso Matteotti.