Venaria Reale e Druento, alla pari di Alpignano, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rivoli e San Gillio hanno deciso di firmare una ordinanza che obbliga a indossare le mascherine all’aperto durante i mercati e le iniziative natalizie.

Dopo quanto annunciato dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ecco arrivare questo provvedimento che sarà in vigore da mercoledì 8 dicembre fino al 15 gennaio 2022, salvo proroghe.

Le mascherine saranno obbligatorie nei mercati ordinari negli orari di vendita al pubblico; nei mercati e mercatini straordinari e in ogni altra area di affluenza, aggregazione e assembramento individuabile sul territorio (come gallerie e centri commerciali, luna park, feste di via, manifestazioni e iniziative natalizie, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole, impianti sportivi).

Non avranno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

La violazione delle disposizioni dell’ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a mille euro.

“L’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure di buon senso ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme. A partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, alcune zone della città saranno interessate da un afflusso considerevole di persone, in arrivo anche da fuori, in occasione degli eventi organizzati. Le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus. Si tratta di precauzioni di buon senso per cercare di poter trascorrere il periodo natalizio, ricco di eventi, senza rischiare la propria salute e quella degli altri”, spiegano gli amministratori locali.

