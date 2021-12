Venaria Reale è nuovamente teatro di un investimento di un pedone. E’ successo nella serata di giovedì 16 dicembre in pieno centro, all’incrocio tra viale Buridani e via Trucchi. Ad avere la peggio una donna di 57 anni, colpita in pieno da una Hyundai Ix35.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario 118 della Croce Verde di Villastellone. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria di Torino dove le sono state riscontrate diverse fratture agli arti. Le cause sono in fase di [...]



