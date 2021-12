Il tribunale di Ivrea ha deciso per l’archiviazione del meccanico 65enne di Venaria, Pino Neri, finito nei guai per alcune frasi postate su Twitter contro l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Frasi scritte nel gennaio 2019 sul social network che paragonavano il leader della Lega all’ex terrorista Cesare Battisti. Il tweet oggetto della querela presentata dai legali di Salvini per diffamazione, però, era stato realizzato da un omonimo del meccanico visto che, quest’ultimo, non solo non ha mai avuto accesso ad internet ma non aveva nemmeno un profilo sui social. Il giudice di Ivrea ha [...]





