Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Da venerdì 2 luglio prende avvio “Metamorfosi”, la rassegna di spettacoli serali alla Venaria Reale con concerti, performance di danza ed esibizioni teatrali.

La rassegna estiva della Reggia di Venaria, Metamorfosi, arriva nel momento storico in cui ne abbiamo tutti più bisogno. Per un anno e mezzo abbiamo resistito senza concerti, cinema, teatri, musica dal vivo. Senza la bellezza, l’energia e la carica che ci dà l’incontro con l’arte.

Adesso, desideriamo far ripartire di nuovo tutte le nostre più vivaci energie. Vogliamo che questa grande trasformazione che ci ha attraversato (e continuerà a farlo) possa ridarci nuova vita. Ma abbiamo bisogno di uno stimolo. Di qualcosa che dall’esterno – da tutta la natura che ci circonda, i cui geni condividiamo – possa rianimarci dall’interno.

Sarà l’estate della linfa.

Troveremo linfa negli stimoli, nell’arte, negli incontri. In quella natura condivisa che ci fa ripensare e ritrovare nuovi. Per questo, un incontro d’arte, nel verde, potrebbe essere la sinergia che stavamo aspettando.

Dal 2 luglio al 3 agosto le creature della rassegna Metamorfosi animeranno i giardini della Reggia di Venaria con una stagione di danza, musica e teatro: 39 spettacoli per far ritrovare la nostra linfa. Le giornate ospiteranno da uno a tre spettacoli, in una proposta ricca ed eterogenea che si svolgeranno in diversi luoghi esterni della Reggia.

Ognuno dei luoghi prescelti nei Giardini è dedicato a specifiche forme d’arte.

Il Giardino delle Rose prenderà vita con i corpi delle compagnie di danza contemporanea, la Cascina Medici del Vascello ospiterà le sinfonie classiche, mentre il Cortile delle Carrozze sarà il grande palco di maestri d’orchestra internazionali e amati protagonisti dello spettacolo dal vivo.

I resti del Tempio di Diana saranno invece dedicati all’immersione nella rappresentazione di Valter Malosti “Metamorfosi. Ovidio e altre storie”, progetto ideato site specific per la rassegna estiva della Reggia. Nel luogo in cui sorgeva il tempio dedicato alla dea della luna e della caccia – anch’esso poi rivisitato e trasformato a nuova vita – prenderanno corpo e forma i miti di Ovidio, nei colori della natura e in orario preserale, quando le ombre si allungano, danno spessore alle forme e trasformano le sembianze generando doppi e mutanti.

Troveremo linfa nella natura e nella nostra voglia di ripartire.

Soprattutto, troveremo linfa nell’incontro con gli altri, con l’arte, con gli artisti.

In un’occasione non mediata, in un contatto ritrovato e vivifico ritroveremo la linfa che abbiamo perso, perché ogni limite storico ha generato una rinascita.

Di rifondazione si parla ovunque. Pure all’inizio delle Metamorfosi di Ovidio. In fondo, basta trovare la giusta linfa per dare origine a ogni nuova età.

Metamorfosi nasce da una straordinaria sinergia. Quella tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, la Fondazione Piemonte dal Vivo, coordinatore artistico della manifestazione, la Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa, la Filarmonica TRT e la Fondazione Via Maestra di Venaria Reale. Capofila è la proposta culturale 2021 della Reggia di Venaria, ispirata al tema Green e interamente dedicata al rapporto tra uomo e natura, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del paesaggio. Concetto che, oltre alla rassegna estiva, si integra e si potenzia con la mostra “Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea”, negli immensi spazi della Citroneria Juvarriana.

È una Metamorfosi: anche la Reggia si ripensa, si trasforma, si riempie. Gli stessi orari d’apertura a partire dal 2 luglio muteranno, permettendo le visite dalle 14 alle 22 dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 22 il sabato e dalle 10 alle 19 la domenica.

Il programma della prima settimana, dal 2 all’8 luglio

Venerdì 2 luglio

Soirée de la fin du siècle, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

Sinfonia H2O, performance di danza, suono e parole – Giardino delle Rose, ore 19.15

Ovidio e altre storie. Il Castello di Narciso, Sonia Bergamasco ed Emanuele Arciuli, spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 20.0

Sabato 3 luglio

Il Tango da Gardel a Piazzolla, concerto – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

Sinfonia H2O, performance di danza, suono e parole – Giardino delle Rose, ore 19.15

Ovidio e altre storie. Il Castello di Narciso, Sonia Bergamasco / Emanuele Arciuli, spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 20.00

Martedì 6 luglio

Maxime Pascal con Filarmonica TRT, Il Sogno, concerto di musica sinfonica – Cortile delle Carrozze, ore 21.30

Giovedì 8 luglio

Boys don’t cry, spettacolo di danza, compagnia Hervé Koubi e Fayçal Hamlat – Cortile delle Carrozze, ore 21.30

Commenti