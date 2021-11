Negli ultimi giorni sono addirittura tre le persone finite in manette, anche se poi tornate a piede libero su decisione del tribunale di Ivrea.

Si tratta di una coppia di fidanzati, lui 47enne, lei 45enne, che abitano ad Altessano, e un uomo di 43 anni, impresario, che vive nella zona residenziale del Salvo d’Acquisto. Per tutti e tre l’accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti arrivano a distanza di poche settimane dall’arresto, in corso Garibaldi, di una coppia di corrieri, specializzati nell’acquisto e nella rivendita di droga sull’asse Venaria-Torino: i militari, infatti, non escludono come gli episodi possano essere in qualche modo collegati fra loro.

Secondo quanto ricostruito dai militari coordinati dal capitano Silvio Cau, i tre avevano acquistato un terreno in quel di Fiano per coltivare fiori per la “preparazione di farmaci galenici, per la terapia del dolore”. Ma quei fiori, in realtà, erano piante di marijuana.

Quella marijuana poi trovata nelle due abitazioni dei tre arrestati: in quella della coppia, i militari hanno trovato e sequestrato 39 barattoli colmi di marijuana, per un peso di circa un chilo, oltre a tre chili della stessa sostanza nascosti dentro ad alcune borse.