VENARIA REALE. “Sindaco mi aiuti, mio marito mi ammazza di botte e non so più come fare per nasconderlo a mio figlio”. Il grido di allarme di Anna (nome di fantasia) è solamente uno degli esempi che il sindaco Fabio Giulivi ha raccontato durante le tante celebrazioni del 25 novembre, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

Venaria ha risposto più che presente, con tante iniziative sul territorio, dibattiti, eventi associativi, eventi musicali, flash mob, installazioni.