VENARIA REALE. Sono state 17 le casse di alimenti raccolti dall’associazione “Gli amici di Giovanni” durante la colletta alimentare di sabato 16 ottobre presso il supermercato “Ekom” di piazza Costituente, ad Altessano.

Casse contenenti legumi, tonno, carne in scatola, olio, pasta, biscotti, caffé, latte, pelati, marmellate, crema alla nocciola, miele, detersivi e prodotti per la casa e per la persona. “E che ora ci permetteranno di organizzare gli aiuti per numerose famiglie nelle prossime settimane. Ma non è mai abbastanza.