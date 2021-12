VENARIA REALE. Ogni Asl, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha dovuto mettere nero su bianco come rilanciare il settore Sanità dopo la pandemia.

L’obiettivo era quello di portare nei territori le tre tipologie di strutture che, sulla carta, serviranno per evitare disagi e problemi in futuro in ambito sanitario, dando ai cittadini i servizi richiesti, evitando code e polemiche.

E Venaria ha fatto man bassa, portando a casa la Centrale Operativa, che sarà al Polo Sanitario di via Don Sapino.