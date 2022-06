Nuove nomine all’Asl Torino 3. Paola Maina è il nuovo direttore del Distretto Area metropolitana Nord, con sede presso il Polo Sanitario di Venaria Reale. Sostituisce Mara Simoncini, Direttore del Distretto Area metropolitana Centro, che aveva aggiunto ad interim anche la direzione del distretto Nord. Geriatra e psico-geriatra, Paola Maina in precedenza ha ricoperto l’incarico di dirigente medico del Distretto di Ciriè dell’AslTo4. Dal 1 maggio la Radiologia dell’Ospedale di Rivoli ha come Marco Busso, 45 anni, dal 2009 dirigente medico della radiologia del San Luigi di Orbassano, dove, dal 2016 ha coordinato la Radiologia interventistica, in particolare in ambito oncologico. Insieme a lui l’AslTo3 ha assunto altri cinque giovani medici radiologi (Nika Lulash, Giuseppe Stranieri, Domenico Basile, Jacopo Brino, Davide Casale), che risolvono in parte la carenza di personale medico rinforzando la struttura dell’ospedale di Rivoli a vantaggio di tutto il territorio di riferimento, in un momento di impegno particolarmente intenso dopo l’emergenza sanitaria da Covid 19.

