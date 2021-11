VENARIA REALE – Numeri da record per la Reggia nel ponte di Ognissanti: ben 8.754 turisti da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre. Tra i visitatori arrivati per ammirare da vicino le bellezze del polo museale di piazza della Repubblica c’erano anche Vittorio Sgarbi, che ha voluto visitare la mostra “Una infinita bellezza”.

“Non posso che essere particolarmente compiaciuto per questi nuovi numeri positivi. Si tratta di una vera e propria ripartenza della Venaria Reale, con un andamento che confido in crescendo, accompagnato da progetti ed iniziative che puntano ad [...]



