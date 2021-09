Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Anche una festa Patronale può essere un sinonimo di ritorno alla normalità, dopo mesi difficili a causa del Covid. Altessano, storica borgata di Venaria, si prepara per festeggiare il suo Patrono, San Marchese.

Dal 9 al 13 settembre sono tanti gli appuntamenti in programma, per una festa organizzata da un comitato composto dalla Pia Società di San Marchese, dalla parrocchia di San Lorenzo Martire e dalla Pro Loco di Altessano e Venaria e che gode del patrocinio della Città di Venaria.

Si parte giovedì 9, alle 17.45, nella chiesa di San Lorenzo, con l’inizio del triduo in onore del Patrono. Alle 21, nel cortile dell’oratorio, concerto in onore di San Marchese, eseguito dal Coro Tre Valli di Venaria, nella sua versione maschile e femminile. L’ingresso, per questo evento, sarà contingentato.

Venerdì 10, alle 17.45, nella chiesa di San Lorenzo, secondo appuntamento di preghiera con il triduo in onore del Patrono. Alle 21, nel cortile dell’oratorio, concerto in onore di San Marchese, eseguito dal Corpo musicale Giuseppe Verdi di Venaria. L’ingresso, per questo evento, sarà contingentato.

Sabato 11, alle 17.45, nella chiesa di San Lorenzo, terzo e ultimo appuntamento di preghiera con il triduo in onore del Patrono. In serata, alle 21, nel cortile dell’oratorio, concerto in onore di San Marchese, eseguito dalla Fisorchestra Pietro Deiro,con repertorio piemontese in ricordo della Battaglia del 1706 e dei voti di Vittorio Amedeo II di Savoia, con conseguente costruzione della Basilica di Superga. L’ingresso, per questo evento, sarà contingentato.

Domenica 12 il clou della festa con la Santa Messa solenne alle 10 nel cortile dell’oratorio e la successiva benedizione del labaro del Palio dei Mangia Cossot, alla presenza del Conte e della Contessa di Cremieu. A seguire, processione per le vie di Altessano, con l’ostensione della statua e della reliquia di San Marchese.

La processione sarà accompagnata dai volontari della Pia Società di San Marchese e dai musici del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Venaria. Per tutta la celebrazione di domenica saranno osservate le norme “anti Covid-19”.

Lunedì 13, alle 9, nella chiesa di San Lorenzo, Santa Messa in suffragio di tutti i soci defunti della Pia Società di San Marchese.

