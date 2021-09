Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Alla Reggia di Venaria va in scena Corollaria, la prima rassegna italiana dedicata all’arte floreale e al giardino. Dal 17 al 19 settembre la manifestazione entra nel vivo con installazioni artistiche a tema floreale nelle magnifiche sale della Reggia e una proposta culturale dedicata al mondo del fiore.

La Sala di Diana sarà la dimora dei quattro giganti del bosco che proteggono idealmente la natura: quattro strutture floreali di oltre 3 metri composte da rami, bacche e fiori, simboli della caccia e della stagione autunnale.

Florovivaisti, fioristi, flower designer metteranno in mostra le innumerevoli forme di bellezza che possono assumere i fiori, tra installazioni artistiche e decorative, in una profusione di colori, profumi, piante, foglie ed emozioni. Un grande evento ideato per sostenere un comparto, quello florovivaistico, particolarmente colpito dalla crisi dovuta alla pandemia, e allo stesso tempo, per far scoprire e riscoprire a professionisti, flower designer, fioristi, scuole, appassionati, turisti e semplici curiosi le ultime tendenze del settore e tutto l’incanto e la bellezza del mondo floreale, con un focus particolare sul “fiore reciso”.

Corollaria animerà la Reggia di Venaria con mostre, installazioni originali e creative, momenti di incontro tra esperti del settore, convegni, laboratori, workshop per adulti e con l’attesissima Coppa Italia Federfiori, dove i migliori professionisti del fiore si esibiranno nella realizzazione di opere floreal-artistiche.

