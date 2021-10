Per lui la montagna era vita. Non c’era infatti fine settimana o festa che non passasse in quei luoghi. In particolar modo al Rifugio Paolo Daviso, rifugio nel comune di Groscavallo, in Val Grande di Lanzo, nelle Alpi Graie.

La notizia della sua morte ha sconvolto il Cai venariese: “Ciao Elvezio, continuerai le tue camminate insieme agli [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.