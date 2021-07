Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Si concludono gli appuntamenti di “A piedi nudi nel parco”, la rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica “Tancredi Milone”, dalla Fondazione Via Maestra e dall’Amministrazione Comunale di Venaria. Pomeriggi di letture e spettacoli nei parchi di Venaria dedicati ai bambini. All’aria aperta, immersi nella natura.

Ultimi posti per questa sera, martedì 27 luglio, alle 17.30, nel parco di via Petrarca, dove sarà letto il “Barone di Munchausen”, il più grande libro Pop-Up, con la partecipazione della compagnia “I compagni di viaggio”. Domani, mercoledì 28, alle 17.30, Grimilde e Biancaneve, al parco Reggimento Alpini di via Gabriele d’Annunzio. Alla presenza della compagnia “I compagni di viaggio”. Infine, domenica 8 agosto, alle 18; 18.15; 18.30; 18.45; “Inferno”, liberamente tratto dalla Divina Commedia di Dante, nel parco naturale della Mandria.

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione, essendo posti limitati: 011-495780; 011-4241124; info@bibliotecavenariareale.it; info@teatrodellaconcordia.it.

