VENARIA REALE. L’atmosfera e la magia del Natale tornano a farsi respirare a Venaria con un programma ricco di appuntamenti per ogni età.

Oltre sessanta appuntamenti, iniziati il 4 dicembre e che termineranno il prossimo 9 gennaio, tra arte, mercatini, spettacoli, laboratori, danza, teatro e che viene inglobato nell’affascinante progetto di “Immaginaria”, che sarà presentato al pubblico mercoledì 8 dicembre.

Immaginaria è un progetto della Città di Venaria Reale, realizzato con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, in partenariato con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, il Museo Nazionale del Cinema, la Film Commission Torino Piemonte, l’A.V.T.A. – Associazione Venariese Tutela Ambientale, la Fondazione Via Maestra, il Gruppo SMAT e il contributo di alcuni soggetti privati.

Il Natale 2021 illuminerà la nostra città e ci farà sognare! Un centro tra i più interessanti per l’offerta di eventi per le prossime festività

“Il Natale 2021 illuminerà la nostra città e ci farà sognare! In attesa della presentazione di Immaginaria, anticipiamo, oggi, parte del programma che farà di Venaria Reale un centro tra i più interessanti per l’offerta di eventi per il prossimo Natale. L’intento è quello, da un lato, di aumentare l’attrattività del nostro territorio, dall’altro, di promuovere il coinvolgimento attivo della città innescando una sinergia tra le istituzioni, la società civile, le scuole, il mondo dell’associazionismo e gli operatori economici. Con Immaginaria Venaria sarà protagonista di un grande evento natalizio di luci, musica, spettacoli, giochi e tanto altro dedicato ai suoi abitanti e a coloro che verranno a conoscere la nostra città. Di più non vogliamo svelare, dedicando, nell’attesa di scoprirlo appieno, alcune parole riguardo al progetto Immaginaria. Il progetto contribuirà concretamente a creare una calda atmosfera natalizia per le vie del centro storico, dove è prevista una vera e propria narrazione luminosa a tappe”, spiegano il sindaco Fabio Giulivi e l’assessore alla Cultura, Marta Santolin, mentre l’assessore Monica Federico precisa come sia intenzione dell’Amministrazione Comunale “far si che la nostra città si trasformi, nel periodo delle Festività natalizie, nel luogo dell’immaginazione dei sogni. L’obiettivo è promuovere azioni e progetti che abbiano ricadute turistiche, anche grazie al coinvolgimento del commercio locale. Ad accompagnare il progetto di arte pubblica che illuminerà il Natale, sarà un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno gli abitanti, i turisti ed i commercianti”.

L’illuminazione natalizia sarà approntata con luminarie e i cervi in tutti i quartieri. Il grande cervo luminoso sarà posizionato in piazza Vittorio Veneto. Una giostra antica prenderà posto in piazza Martiri della Libertà.

Questi gli appuntamenti dal 7 al 12 dicembre: martedì 7 dicembre, mercoledì 8, dalle 18 alle 23, in piazza Pettiti, “Natale DiVino”: presentazione e degustazione di vini provenienti da numerose regioni italiane (con sommelier), street food, mercatino dell’artigianato natalizio, animazione musicale e di strada per bambini, casa e villaggio di Babbo Natale

Mercoledì 8, alle 10, in piazza dell’Annunziata, “Omaggio all’Immacolata”: deposizione di una corona di fiori sulla colonna dedicata alla Madonna e posta davanti alla chiesa seicentesca della Natività della Vergine. A cura del distaccamento volontari dei Vigili del Fuoco di Venaria.

Sempre mercoledì, alle 15, all’Infopoint di piazza don Alberione, “Lettere a Babbo Natale”: Babbo Natale torna ad accogliere i più piccoli nella sua casa dove sarà possibile incontrarlo e consegnargli a mano le letterine, in distribuzione nei negozi della città. A cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale. Alle 16.30, in via Mensa, “La via dei cervi”: animazione di strada a cura di Mb Project. Alle 17, in piazza dell’Annunziata, “Il paese delle meraviglie”, spettacolo teatrale a cura dell’Accademia dei Folli. Alle 18 sarà tempo dell’inaugurazione di “Immaginaria”, in piazza della Repubblica con il videomapping, proieizioni e accensioni delle luminarie. Alla stessa ora, accensione dell’albero di Natale presente sul piazzale del municipio.

Venerdì 10, alle 15, all’Infopoint di piazza don Alberione, “Lettere a Babbo Natale”. Alle 17, nella biblioteca civica “Tancredi Milone” di via Verdi, “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, laboratorio per bambini a cura di Dramelot. Sempre in biblioteca, ma sabato 11, ecco “Un tornado nel barattolo”, laboratori a pagamento su due turni: primo turno alle 10, secondo alle 11.30.

Sabato 11, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, in piazza dell’Annunziata, “Raccolta giocattoli” nuovi e usati, purché in buono stato, da regalare ai bambini in condizione di fragilità. A cura delle parrocchie di San Lorenzo e Santa Maria.

Alle 15, all’Infopoint di piazza don Alberione, “Lettere a Babbo Natale”. Sempre alle 15, in piazza dell’Annunziata e piazza Vittorio Veneto, “Natale in banda”, pomeriggio in musica a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Alle 15.30, “Suoni dal mondo”, in viale Buridani, corso Matteotti e piazza Don Alberione: pomeriggio in musica, con accompagnamento di zampogne e ciaramelle a cura di “Artisti Liberamente Associati”. Alle 17 e alle 18, in piazza Atzei, “Chi ha rubato il Natale?”, spettacolo natalizio di danza hip hop, sulle musiche del film Sister Act, a cura di Kaast.

Domenica 12, dalle 8 alle 18, “Fiera dell’Avvento” in viale Buridani. Banchi del settore alimentare e di settori merceologici a tema natalizio a cura dei commercianti ambulanti. Alle 14.30, tornano i Babbi Natale in Vespa, a cura del Vespa Club Venaria, che gireranno per la città da corso Machiavelli a piazza Pettiti.

Alle 15, all’Infopoint di piazza don Alberione, “Lettere a Babbo Natale”. Alle 15, in piazza Pettiti, ecco la “Famijia Turineisa”, con balli e danze della tradizione piemontese. Alle 15, da piazza Vittorio Veneto a piazza dell’Annunziata, “Presepe Vivente”, rievocazione degli antichi mestieri con sfilata di figuranti in costumi d’epoca, per le vie del centro storico a cura dell’associazione Crisalide di Ieri e di Oggi.

Alle 15, in via Mensa, “Musica per il Natale”, musica natalizia itinerante con Giuseppe Boron e a cura del Circolo Madera. Alle 15.30, in piazza Vittorio Veneto e piazza Pettiti, “Canti di Natale” a cura del Coro Tre Valli Città di Venaria Reale. Alle 16, in via Mensa e viale Buridani, “Artisti di strada”: animazione di strada con giocoleria, illusionismo, trampolieri, farfalle luminose e giochi con fuoco a cura di Mb Project. Infine, alle 17 e alle 18, “Chi ha rubato il Natale?”, spettacolo natalizio di danza hip hop, sulle musiche del film Sister Act, a cura di Kaast.

