Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Dopo Parma, Milano e Firenze si chiude al castello della Mandria, a Venaria Reale, il viaggio della mostra multisensoriale itinerante ‘Profumo 30 anni di emozioni’ realizzata per il trentesimo anniversario di Accademia del Profumo.

L’evento, ospitato dal Consorzio Residenze Sabaude, è in programma sabato 11 e domenica 12 settembre ed è un racconto sull’evoluzione olfattiva delle ultime tre decadi, con un focus sulle specialità del territorio italiano utilizzate nell’industria della profumeria. In mostra, dodici temi olfattivi, naturali e di sintesi, accompagnati dalle immagini della fotografa Antonella Pizzamiglio ispirate alle essenze.

Un percorso che, attraverso la scoperta delle note olfattive che hanno segnato la storia della profumeria dagli anni ’90 a oggi, trasporta i visitatori in un viaggio che dall’idea porta alla creazione di un profumo. In programma anche due incontri di approfondimento, ‘I Giardini delle Residenze Reali Piemontesi’, un vero e proprio tour olfattivo virtuale, e ‘Una lunga storia d’amore – La Bela Rosin e Vittorio Emanuele II‘. La mostra itinerante è realizzata in collaborazione con Per Fumum e Fondazione Via Maestra e la tappa nella cornice di Venaria Reale “è la perfetta conclusione di questo viaggio così speciale”, commenta la presidente dell’Accademia del Profumo, Ambra Martone. “La quarta edizione di Per Fumum vede la collaborazione con un’importante istituzione quale Accademia del Profumo – aggiunge Roberta Conzato, Presidente di Per Fumum – e rinnova il sodalizio con la Fondazione Via Maestra di Venaria Reale. È una mia grande soddisfazione vedere crescere l’associazione di anno in anno ed avere sempre più riscontri positivi dal pubblico che ci segue. Il mio augurio è che questo evento pieno di poesia e bellezza possa trasmettere un messaggio di rinascita». (ANSA).

YA8-GTT/ S56 QBKT



Commenti