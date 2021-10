Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Dopo un anno tribolato e difficile, l’associazione “296 Model” di Venaria ha deciso di tornare, più agguerrita che mai. E lo fa con una mostra dal titolo eloquente: “Il ritorno del modellismo”, che si terrà sabato 9 e domenica 10 ottobre nei locali di via Mensa 34, nella sala espositiva comunale. Il taglio del nastro si terrà sabato alle 10.30, alla presenza del presidente Rino Ciotola, del direttivo, dei soci e dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco Fabio Giulivi.

La mostra, giunta alla 28esima edizione, sarà statica e dinamica e si potrà vedere sabato e domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. In mostra statica si potrà ammirare anche il plastico di via Andrea Mensa, così come progettato dal Castellamonte. Info: 339-2629142 (Rino Ciotola); 340-6185157 (Elisabetta Picardi); 335-7019441 (Carlo Martini); info@296modelvenaria.it; www.296modelvenaria.it; ciotola.gennaro@gmail.com.

