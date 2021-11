Posizionate ieri a Venaria in viale Buridani le prime quattro di ventisette nuove postazioni per la raccolta differenziata che entro dicembre saranno installate in alcuni parchi, vie e piazze pedonali di 6 Comuni serviti da Cidiu Spa, la società del Gruppo Cidiu che si occupa di raccolta rifiuti e nettezza urbana a nordovest di Torino. I contenitori sostituiranno i cestini stradali e permetteranno alle persone – anche quando si trovano fuori casa – di raccogliere separatamente dal rifiuto indifferenziato la carta, la plastica, il vetro e le lattine.

Le prime isole sperimentali per la differenziata [...]