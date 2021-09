Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Se giovedì mattina, per il centro di Venaria, avete visto oltre una quarantina di auto d’epoca potete stare tranquilli. Non vi siete svegliati in un altro periodo storico – in stile “Ritorno al Futuro” – più semplicemente avete assistito al raduno delle auto Lancia Lamba, partito da Torino e giunto, come tappa intermedia, nella Reale.

Le zone scelte da Peppino Stancati, presidente Lancia Club Italia e organizzatore del raduno, sono state il centro cittadino, la [...]