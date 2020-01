VENARIA. Quattro cuccioli, abbandonati, cercano casa

Quattro cuccioli di cane, un maschio e tre femmine, sono stati abbandonati da ignoti, a inizio settimana, a Venaria, in un portone di via Juvarra, a ridosso del centro cittadino.

A trovarli una condomina, la signora Fabiana Fisanotti, che, armata di buon cuore, li ha portati a casa al caldo, prima di attivarsi per capire come fare per aiutarli, dato che lei non poteva tenerli ed accudirli.

Dopo aver contattato la veterinaria, è stato avvisato il canile di Moncalieri, dove sono stati portati per la microchippatura – obbligatoria per legge – e la successiva sterilizzazione.

Fra pochi giorni, potranno essere e visti e, successivamente, adottati.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutata in questa situazione poco piacevole – spiega la signora – Speriamo che questi piccoli abbiano più fortuna, rispetto a quella che hanno avuto fino a oggi”.

Chi volesse vederli e chiedere informazioni, può recarsi direttamente al canile di Moncalieri, in corso Savona 140, o può telefonare allo 011-640 9398.

