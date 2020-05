VENARIA. Proteste in via Barbi Cinti: “Gli alberi ci entrano in casa”

La foto in cui è ritratto il signor Teodoro Severo potrebbe bastare per capire quale sia il problema che affligge lui e i tanti residenti di via Primo Barbi Cinti, lunga arteria alla periferia di Venaria che parte dall’incrocio con corso Matteotti e arriva fino in corso Machiavelli.

Una zona residenziale, una tra le ultime ad essere costruite a Venaria negli in cui si edificava a spron battuto.

Complice il commissariamento e la pandemia, molti lavori non sono stati fatti. Come ad esempio la potatura dei rami degli alberi che rendono verde proprio via Barbi Cinti. Una potatura non estetica ma di sicurezza: “I rami ormai ci entrano in casa – spiega Teodoro – mentre come potete vedere, in strada le foglie arrivano a toccare un uomo piuttosto alto come il sottoscritto (è alto 180 cm, ndr). E spetta poi a noi dover effettuare le pulizie delle foglie cadute in autunno e inverno. Ma soprattutto chiamare la ditta specializzata per togliere le foglie dalle canaline, che ogni anno rimangono otturate per mancanza di manutenzione. Quegli alberi non sono di nostra competenza, bensì comunale”.

Un problema presente dalla notte dei tempi. Più precisamente dal 2015, quando Teodoro Severo chiamò il sindaco appena eletto Roberto Falcone e gli assessori di competenza per denunciare la situazione e chiedere un intervento urgente.