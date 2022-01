Sono in fase di posizionamento le tre pietre di inciampo che il Comune di Venaria sta cementando in altrettanti punti della città, più una stele davanti al municipio, in vista del Giorno della Memoria.

Una di queste sarà dedicata alla figura di Leonardo Beccaro, rastrellato dai fascisti e deportato nel campo di concentramento di Buchenwald. Si trova in viale Buridani.

Beccaro, nato nel 1921, è stato arrestato il 7 luglio del 1944 e deportato nel 1945 a Buchenwald, dove è poi stato assassinato.

Le pietre di inciampo erano state chieste un anno fa dai [...]