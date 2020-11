VENARIA. Pizzeria data alle fiamme, ipotesi incendio doloso

I carabinieri di Venaria stanno indagando sull’incendio scoppiato questa notte, poco dopo le 4, nel retro di una pizzeria, in centro città, in via Sauro.

Le fiamme hanno distrutto la zona forno e danneggiato l’impianto di condizionamento dell’aria. Sul posto i vigili del fuoco di Caselle e i militari dell’Arma. [...]





