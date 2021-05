Dal 2 giugno il Piemonte ospiterà in spazi all’aperto un ricco cartellone di spettacoli, ‘Piemonte dal vivo’: teatro, danza, musica e circo che si snoderanno fra giardini, dimore storiche e arene estive. Il via sarà nei giardini della Reggia di Venaria con una grande festa di danza ispirata alla ‘Sagra della Primavera’.

Ci saranno le performance dell’azione corale Sacre con oltre 200 allievi di scuole di danza sulle note di Igor Stravinskij, performance del Balletto Teatro di Torino con giovani musicisti del Conservatorio torinese, e di Egri Bianco Danza con il conservatorio di Cuneo.

Tra i grandi nomi del panorama nazionale alla Reggia figurano Marco Paolini (13 luglio), Federico Buffa (20 luglio), Elio (27 luglio), Stefano Massini (29 luglio), Ascanio Celestini (3 agosto).

Ma la manifestazione toccherà numerosi centri in tutto il Piemonte, anche con il progetto Corto Circuito che vede le compagnie piemontesi protagoniste in spazi non convenzionali, e i tanti festival estivi dei territori. Dopo una pausa nelle settimane centrali di agosto, si riparte dal 26 al 29 presso l’Arena delle Alpi di Venaus e a settembre con la rassegna di danza Natura in Movimento alla Reggia di Venaria.

“La Fondazione Piemonte dal Vivo – dice il direttore Matteo Negrin – auspica che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini una iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e culturale”. “Il sostegno alla cultura attraverso il sistema diffuso – rimarca l’assessore alla Cultura del Piemonte Vittoria Poggio – è il modello del futuro e garantisce numerosi posti di lavoro”. Il programma sarà consultabile sul nuovo sito della Fondazione Piemonte dal Vivo, online da inizio giugno.