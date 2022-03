Nella commissione di martedì sera l’assessore allo sport, Luigi Tinozzi (in foto), ha dimostrato, di nuovo, la sua più totale inadeguatezza. Non che servissero nuove dimostrazioni eppure lui si è impegnato e ce l’ha fatta anche questa volta. Martedì sera, nella sala consiliare, c’erano i dirigenti della Virtus, i genitori, papà, mamme, tutti lì per una soluzione, per trovare una “casa” per i loro bambini.

Una questione che deve essere risolta proprio dall’assessore allo sport che, guarda caso, è proprio Tinozzi.

Eppure, il buon Tinozzi, silenziato fino ad un certo punto dal Sindaco, che [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.